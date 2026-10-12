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Царьград

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В Химках жители жалуются на поджоги мусора у жилых домов

В Химках жители жалуются на поджоги мусора у жилых домов

Жители Химок заявляют о регулярном сжигании мусора с пластиком и резиной на участке в СНТ на Совхозной улице, из-за чего едкий дым идёт на соседние многоэтажки.

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