НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МЕДИА ТОК

1 подписчик

Помощь селлерам: власти нарабатывают меры поддержки после ЧП на складах

Помощь селлерам: власти нарабатывают меры поддержки после ЧП на складах

В ходе заседания правительственной подкомиссии по устойчивости экономики под руководством вице‑премьера Александра Новака обсудили поддержку продавцов‑партнёров Wildberries, потерявших товары из‑за атак на логистические комплексы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии