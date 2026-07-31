Помощь селлерам: власти нарабатывают меры поддержки после ЧП на складах

В ходе заседания правительственной подкомиссии по устойчивости экономики под руководством вице‑премьера Александра Новака обсудили поддержку продавцов‑партнёров Wildberries, потерявших товары из‑за атак на логистические комплексы.
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