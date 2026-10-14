Пятиклассница лицея №17 города Ирина Хромцова выступила на соревнованиях по гонкам дронов.С успешным выступлением спортсменку поздравил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
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