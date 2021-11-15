Заноза

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  • mark kapustin
    Уже.Не на того напали...
  • Адольф Пешков
    Мне лично - не тревожно. Путин просто очень хорошо знает, что никакой войны не будет. Но народ то надо держать в напр...Отвечать чем буде...
  • Дмитрий Гурин
    Тревожно это точно, но вот на санкции к Аэрофлоту думаю что просто захлопнут доступ к Росийскому небу авиакомпаниям Е...Отвечать чем буде...

Отвечать чем будем? Очень тревожно на душе: Сатановский о НАТО, Украине и Донбассе

Отвечать чем будем? Очень тревожно на душе: Сатановский о НАТО, Украине и Донбассе

Известный российский учёный-востоковед и экономист, президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в своём Telegram-канале прокомментировал последние заявления Запада, связанные с ситуацией на Донбассе и с Россией.

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Комментарии
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Вячеслав Кормилицын
Ответим! И я в этом уверен.
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12 час.
Дмитрий Гурин
Тревожно это точно, но вот на санкции к Аэрофлоту думаю что просто захлопнут доступ к Росийскому небу авиакомпаниям ЕС и пусть летают по экватору с коллосальными для себя убытками.
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11 час.
Адольф Пешков
Мне лично - не тревожно. Путин просто очень хорошо знает, что никакой войны не будет. Но народ то надо держать в напряжении для того, чтобы и не думал о смене власти.
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7 час.

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