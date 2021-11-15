Известный российский учёный-востоковед и экономист, президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в своём Telegram-канале прокомментировал последние заявления Запада, связанные с ситуацией на Донбассе и с Россией.
Отвечать чем будем? Очень тревожно на душе: Сатановский о НАТО, Украине и Донбассе
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Тревожно это точно, но вот на санкции к Аэрофлоту думаю что просто захлопнут доступ к Росийскому небу авиакомпаниям ЕС и пусть летают по экватору с коллосальными для себя убытками.
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