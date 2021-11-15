Отвечать чем будем? Очень тревожно на душе: Сатановский о НАТО, Украине и Донбассе

Тревожно это точно, но вот на санкции к Аэрофлоту думаю что просто захлопнут доступ к Росийскому небу авиакомпаниям ЕС и пусть летают по экватору с коллосальными для себя убытками.

Адольф Пешков

Мне лично - не тревожно. Путин просто очень хорошо знает, что никакой войны не будет. Но народ то надо держать в напряжении для того, чтобы и не думал о смене власти.