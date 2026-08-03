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RT Russia

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Вайцеховская: жаль, что Плеханова не удержала пятое место, она выиграла у голландки впечатлением, но уступила техникой

Вайцеховская: жаль, что Плеханова не удержала пятое место, она выиграла у голландки впечатлением, но уступила техникой

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду обозреватель RT Елена Вайцеховская прокомментировала шестое место российской синхронистки Валерии Плехановой и победу представительницы Белоруссии Василины Хондошко в финале сольных произвольных программ на чемпионате Европы в Париже.

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