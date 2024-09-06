Форвард СКА Демидов назвал символическую пятёрку НХЛ

В списке оказались Лейн Хатсон, Джек Хьюз, Никита Кучерова и другие Нападающий петербургского СКА Иван Демидов поделился своей символической пятёркой лучших полевых игроков НХЛ, выделив защитников и нападающих, за которыми ему было бы интересно следить.
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