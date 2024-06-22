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Спички - не игрушка

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Тихая революция и финальный штрих: Президент убрал последний костяк Шойгу из Минобороны

Тихая революция и финальный штрих: Президент убрал последний костяк Шойгу из Минобороны

Новый виток так называемых чисток прошёл в Минобороны – сбылись прогнозы экспертов. Президент отстранил от должностей тех, про кого вот уже не один месяц говорили, что они скоропостижно покинули свои посты, после ряда задержаний и арестов высокопоставленных генералов ведомства.

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