В ГИБДД предупредили автомобилистов об угрозе обрушения моста на одной из уральских трасс

На проблемном участке будет перекрыто движение в обе стороны.В главном управлении ГИБДД Свердловской области предупредили автомобилистов об угрозе обрушения моста на трассе "Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов".
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