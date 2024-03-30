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В ГИБДД предупредили автомобилистов об угрозе обрушения моста на одной из уральских трасс

В ГИБДД предупредили автомобилистов об угрозе обрушения моста на одной из уральских трасс

На проблемном участке будет перекрыто движение в обе стороны.В главном управлении ГИБДД Свердловской области предупредили автомобилистов об угрозе обрушения моста на трассе "Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов".

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