FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 726 подписчиков

«Заманивают в огневой мешок и уничтожают»: боевика ВСУ шокировала тактика ВС РФ

«Заманивают в огневой мешок и уничтожают»: боевика ВСУ шокировала тактика ВС РФ

Шойгу рассказал, сколько бомб в день сбрасывают бомбардировщики Су-34 на ВСУ. Боец ВСУ рассказал о тактике ВС РФ ВС РФ с успехом применяют в зоне СВО обманный маневр с ложным отступлением.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх