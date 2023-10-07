«Заманивают в огневой мешок и уничтожают»: боевика ВСУ шокировала тактика ВС РФ

Шойгу рассказал, сколько бомб в день сбрасывают бомбардировщики Су-34 на ВСУ. Боец ВСУ рассказал о тактике ВС РФ ВС РФ с успехом применяют в зоне СВО обманный маневр с ложным отступлением.