Сомнолог рассказал о неожиданной пользе дефицита сна

Врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал, что дефицит сна может быть полезен при бессоннице. О неожиданной пользе недосыпа он рассказал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).