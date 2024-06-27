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Сайнс уже несколько месяцев ведет переговоры с «Альпин», выбор между французами, «Уильямсом» и «Ауди» еще не сделан (Лоренс Барретто)

Команда «Альпин» объявила, что Пьер Гасли останется в команде как минимум до конца сезона-2026. Ранее стало известно, что Эстебан Окон завершит сотрудничество с французами.

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