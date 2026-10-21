www.globallookpress.com/Christoph Soeder/dpa Президент США Дональд Трамп рассчитывает заключить мирное соглашение между Россией и Украиной в декабре 2026 года на саммите G20 в Майами.
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