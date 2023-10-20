Посмотрим очередное рукотворчество резьбы по камню Резьба по камню — один из древнейших видов художественной обработки.
Храмы Индии. Уникальная резьба по камню
Комментарии
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Юлия Уханова
Красота. Спасибо
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16 час.
Светлана Митленко
Пожалуйста, Юлечка
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15 час.
Владимир Алтайцев
Чтобы сделать такое кружево из мрамора, надо иметь алмазные инструменты, или хотя бы из победита. Чтобы простыми железными инструментами сделать такое, не верю.
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44 мин.
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