Храмы Индии. Уникальная резьба по камню

Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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Комментарии
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Юлия Уханова
Красота. Спасибо
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16 час.
Светлана Митленко
Пожалуйста, Юлечка
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15 час.
Владимир Алтайцев
Чтобы  сделать такое  кружево  из мрамора, надо иметь алмазные  инструменты, или хотя  бы  из  победита. Чтобы  простыми  железными  инструментами сделать такое, не верю.
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44 мин.

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