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Несекретные материалы

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Американские военные отправили на орбиту свой секретный космоплан

Американские военные отправили на орбиту свой секретный космоплан

Стало известно, что Космические силы (Space Force) США провели секретные маневры в космосе. При этом из Пентагона не прекращают вещать о том, что Россия и Китай якобы бросили вызов Вашингтону в околоземном пространстве.

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