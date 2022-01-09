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В Эрмитаже в платье княгини нашли конфетку, которую она не доела больше ста лет назад

В Эрмитаже в платье княгини нашли конфетку, которую она не доела больше ста лет назад

Княгиня попробовала конфетку и убрала ее в рукав, а спустя век ее нашли работники музея. Кое-кто даже решил ее лизнуть, и она великолепно сохранилась! В 1903 году Романовы торжественно отметили юбилей ― 290-летие династии.

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