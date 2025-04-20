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Москалькова: Зеленский обязан поддержать пасхальное перемирие ради своего народа

Москалькова: Зеленский обязан поддержать пасхальное перемирие ради своего народа

Президент Украины Владимир Зеленский обязан поддержать пасхальное перемирие ради своего народа. Соответствующее заявление сделала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, информирует РИА Новости.

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