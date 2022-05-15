Шольц отреагировал на оскорбительное высказывание посла Украины Мельника про «колбасу»

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый globallookpress/Schacht, Henning Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц не затаил обиду после оскорбительного высказывания посла Украины в Берлине Андрея Мельника.