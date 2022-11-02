Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Пиоли о плей-офф ЛЧ: «Милан» не должен никого бояться. Мы чемпионы Италии»

Стефано Пиоли после победы над «Зальцбургом» рассказал об амбициях «Милана» в Лиге чемпионов. Разгромив австрийский клуб (4:0) в 6-м туре групповой стадии ЛЧ, «Милан» вышел в плей-офф со второго места в группе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх