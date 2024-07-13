В Латвии продолжаются притеснения русского языка и русскоговорящих жителей

В ОБСЕ призвали обсудить отказ от русского языка в школах Латвии, отметив, что "исключение русского языка как второго иностранного в образовательных учреждениях Латвии является дискриминацией, ярким проявлением шовинизма и требует принципиальной оценки международных правозащитных структур".
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