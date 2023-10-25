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Небензя оценил проект резолюции США по Газе как лицензию на наземную операцию

Небензя оценил проект резолюции США по Газе как лицензию на наземную операцию

Постпред Российской Федерации при Объединённой Организации Наций Василий Небензя со скепсисом отнёсся к спроектированной Соединёнными Штатами Америки резолюции относительно палестино-израильского вопроса.

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