Небензя оценил проект резолюции США по Газе как лицензию на наземную операцию

Постпред Российской Федерации при Объединённой Организации Наций Василий Небензя со скепсисом отнёсся к спроектированной Соединёнными Штатами Америки резолюции относительно палестино-израильского вопроса.
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