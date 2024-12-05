Украинский телекоммуникационный провайдер «Триолан» подвергся хакерской атаки

Украинский телекоммуникационный провайдер «Триолан» стал жертвой хакерской атаки, в результате которой на нескольких его телеканалах в эфире прозвучали призывы покинуть Украину и переехать в Россию, сообщает «РБК-Украина» .
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