Глава Ярославской области Евраев: система РЭБ остановила атаку БПЛА на НПЗ

Атака беспилотника на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле была предотвращена при помощи систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
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