Андрей Косогов занял $7 млрд у партнеров, чтобы выкупить их доли в LetterOne

Бывшие совладельцы Альфа-групп и LetterOne Group Герман Хан и Алексей Кузьмичев одолжили своему партнеру Андрею Косогову более $7 млрд на выкуп их доли в люксембургской инвесткомпании LetterOne Group, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы Высокого суда Англии и Уэльса.