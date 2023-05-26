Журнал «Профиль»

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100 лет Генри Киссинджеру – теоретику и практику международных отношений

100 лет Генри Киссинджеру – теоретику и практику международных отношений

27 мая исполняется 100 лет Генри Альфреду Киссинджеру. Он принадлежит к числу немногих государственных деятелей и мыслителей, достойных того, чтобы на их юбилей обратили внимание за пределами страны, служению которой они посвятили всю жизнь.

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