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Спецназовцы ВС РФ отмечают свой профессиональный праздник

Спецназовцы ВС РФ отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня, 24 октября, свой профессиональный праздник отмечают бойцы спецназа Вооруженных сил России. Стоит отметить, что День подразделений специального назначения ВС РФ был учрежден на законодательном уровне сравнительно недавно — в 2006 году.

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