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Глава ведомства запросил доклад о ходе проверки обстоятельств, приведших к ненадлежащему состоянию одного из жилых домов в городе Санкт-Петербурге

Глава ведомства запросил доклад о ходе проверки обстоятельств, приведших к ненадлежащему состоянию одного из жилых домов в городе Санкт-Петербурге

В социальных сетях сообщается, что в Большой Каменке жилой дом буквально уходит под воду. Автор размещенного видео полагает, что подтопление происходит из-за строящейся неподалёку многоэтажки, к которой проложили дорогу для строительной техники.

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