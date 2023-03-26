Глава ведомства запросил доклад о ходе проверки обстоятельств, приведших к ненадлежащему состоянию одного из жилых домов в городе Санкт-Петербурге

В социальных сетях сообщается, что в Большой Каменке жилой дом буквально уходит под воду. Автор размещенного видео полагает, что подтопление происходит из-за строящейся неподалёку многоэтажки, к которой проложили дорогу для строительной техники.
В социальных сетях сообщается, что в Большой Каменке жилой дом буквально уходит под воду. Автор размещенного видео полагает, что подтопление происходит из-за строящейся неподалёку многоэтажки, к которой проложили дорогу для строительной техники.
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