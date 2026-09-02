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Царьград

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Санитарная авиация Подмосковья спасла 453 человека, в том числе 271 ребёнка

Санитарная авиация Подмосковья спасла 453 человека, в том числе 271 ребёнка

С начала года санитарная авиация Подмосковья перевезла 453 пациента, включая 271 ребенка. Заместитель председателя правительства региона Максим Забелин отметил важность авиации для оперативной доставки больных в медучреждения, независимо от пробок и расстояний.

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