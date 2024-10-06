Российские морпехи поразили пехоту ВСУ и захватили трофейное оружие под Курском

Морпехи группировки «Север» поразили боевую технику и пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях за курское село, а также захватили несколько единиц трофейного орудия, поставленного Киеву западными странами.
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