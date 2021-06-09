Пассажиры такси пострадали в автомобильной катастрофе в Приморье

Пассажиры такси пострадали в автомобильной катастрофе в Приморье

Три человека, два из которых — пассажиры такси, пострадали в произошедшей на улице Краснознаменная аварии.

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