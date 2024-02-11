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Живая Кубань

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В центре Сочи джип «Лексус» сбил 10-летнего мальчика на самокате

В центре Сочи джип «Лексус» сбил 10-летнего мальчика на самокате

В центре Сочи джип «Лексус» сбил 10-летнего мальчика на самокатеСегодня днем на улице Пластунской в Центральном районе Сочи водитель за рулем «Лексуса» сбил 10-летнего мальчика, внезапно выехавшего на дорогу на самокате со стороны микрорайона Макаренко.

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