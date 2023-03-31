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Российская ПВО пресекла попытку атаки БПЛА ВСУ Белгородской области

Российская ПВО пресекла попытку атаки БПЛА ВСУ Белгородской области

В ночь на 31 марта украинские формирования вновь попытались предпринять атаку против Белгородской области с помощью беспилотной авиации.

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