Настя Ивлеева вернулась в модную индустрию после перерыва

Российская блогерша 35-летняя Настя Ивлеева, которая впервые за три года снялась для модного бренда, высказалась о своем возвращении в индустрию и периоде «отмены» после скандальной «голой» вечеринки.
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