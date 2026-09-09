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Это первый складной iPhone. Представлен iPhone Duo. 5,4 дюйма, двойная батарея, мощная платформа Apple A20 Pro — 2000 долларов

Это первый складной iPhone. Представлен iPhone Duo. 5,4 дюйма, двойная батарея, мощная платформа Apple A20 Pro — 2000 долларов

Первый iPhone, который работает сутки одной зарядке Сегодня Apple представила много аппаратных новинок — умные часы, наушники, iPhone 18 Pro/Pro Max — но настоящей новинкой стал iPhone Duo.

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