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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА победит «Амур» по буллитам за 13.50. Так завершились 4 личные встречи из 6 последних

ЦСКА примет «Амур» в регулярном чемпионате КХЛ. 4 личные встречи из 6 последних завершились буллитами.

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