Одна из самых смертоносных форм: симптомы и профилактика рака легкого

Ежегодно 1 августа мир отмечает День борьбы с раком легкого. Эта дата призвана обратить внимание на один из самых страшных видов онкологии и побудить людей во всем мире заняться профилактикой, ранней диагностикой и лечением заболевания.
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