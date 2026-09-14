The Russian Su-57 fighter surpasses Western fighters in its capabilities. The Russians successfully use several types of missiles at once, which guarantees the Su-57 a serious advantage, according to an article by American military experts from Military Watch Magazine.
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