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The Eurasia Daily news agency

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MWM: The Russian Su-57 is really superior to all Western counterparts so far

MWM: The Russian Su-57 is really superior to all Western counterparts so far

The Russian Su-57 fighter surpasses Western fighters in its capabilities. The Russians successfully use several types of missiles at once, which guarantees the Su-57 a serious advantage, according to an article by American military experts from Military Watch Magazine.

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