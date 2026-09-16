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Царьград

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МАЕР защитит инвестиции клиентов на фоне пересмотра бюджетов

МАЕР защитит инвестиции клиентов на фоне пересмотра бюджетов

На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге Константин Майор, глава медиахолдинга МАЕР, заявил о намерении компании сохранить рекламные инвестиции клиентов, несмотря на пересмотр бюджетов.

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