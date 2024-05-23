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Жители Перми пьют меньше, чем прогнозировали медики

Жители Перми пьют меньше, чем прогнозировали медики

Вместо запланированных 10,75 литров спирта на душу населения, жители края потребили 8,86 литра.В Пермском крае в 2023 году уровень потребления алкоголя оказался ниже, чем прогнозировали медики.

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