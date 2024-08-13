Появились обвиняемые в деле о теракте на объектах РЖД

Политика как она есть

Следком РФ обвинил россиян Максима Косяченко и Татьяну Туриеву в теракте на объектах «Российских железных дорог» (РЖД) в интересах Главного управления разведки (ГУР) Украины, передает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.