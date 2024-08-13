Политика как он...
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Политика как она есть

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Появились обвиняемые в деле о теракте на объектах РЖД

Появились обвиняемые в деле о теракте на объектах РЖД

Следком РФ обвинил россиян Максима Косяченко и Татьяну Туриеву в теракте на объектах «Российских железных дорог» (РЖД) в интересах Главного управления разведки (ГУР) Украины, передает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

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