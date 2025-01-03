В Китае открыт Центр исследований сообщества единой судьбы человечества

В Пекине открылся Центр исследований сообщества единой судьбы человечества. На церемонии, состоявшейся в Китайской дипломатической академии, выступил с речью министр иностранных дел КНР Ван И, сообщает romanian.
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