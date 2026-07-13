Яшкин женился на дочери бизнесмена из Набережных Челнов. На свадьбе были Билялов, Денисенко, Фальковский и Мифтахов

Хоккеист Дмитрий Яшкин сыграл свадьбу в Санкт-Петербурге, о чем объявил в своих соцсетях. Избранницей 33-летнего форварда стала Виолетта - дочь предпринимателя Наиля Хуббатуллина из Набережных Челнов – владельца сети АЗС и «Наиком Арены».
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