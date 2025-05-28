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Могут ли проглоченные семена прорасти в желудке

Могут ли проглоченные семена прорасти в желудке

В 2008 году израильским ученым удалось успешно прорастить семя финиковой пальмы возрастом около 2000 лет, так что же мешает взойти у нас внутри свежим, полным жизненных сил семенам? Чтобы ответить на этот вопрос, надо освежить знания, полученные в школе.

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