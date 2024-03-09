Безумие прогрессирует: Латвия роет окопы и складирует боеприпасы

На фоне непрекращающихся заявлений о растущей угрозе со стороны России, политики трех республик всерьёз занялись конструированием некого «Балтийского вала», который призван остановить «потенциального агрессора».
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