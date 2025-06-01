Боец ВС РФ сбил три вражеских дрона и эвакуировал трех раненых

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Гвардии младший сержант Руслан Бекмуратов при выполнении задачи по доставке боеприпасов и продовольствия на позиции российских штурмовиков в одиночку сбил три вражеских дрона, а на обратном пути эвакуировал троих раненых.
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