Россиян предупредили о скачках цен на мясо птицы из-за двух приближающихся "сезонов"

По сравнению с прошлым годом филе уже подорожало на 15-20% В России с 18 марта можно ожидать снижения цены на мясо индейки из-за наступления Великого поста, а с 28 апреля, когда наступает шашлычный сезон, индейка может подорожать, пишет "Парламентская газета".