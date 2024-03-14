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Россиян предупредили о скачках цен на мясо птицы из-за двух приближающихся "сезонов"

Россиян предупредили о скачках цен на мясо птицы из-за двух приближающихся "сезонов"

По сравнению с прошлым годом филе уже подорожало на 15-20% В России с 18 марта можно ожидать снижения цены на мясо индейки из-за наступления Великого поста, а с 28 апреля, когда наступает шашлычный сезон, индейка может подорожать, пишет "Парламентская газета".

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