Про кожАные трусы Бузовой и помощь бойцам СВО

Чота ржу - еще одна представительница из культур-мультур ЛОМ "не в ту дверь вошла"! Скандал раздувается вокруг трусов Бузовой, кои вроде как глубоко оскорбили общественность! Бузова выступала на концерте как-то связанном с идиотским "днём защиты детей" в своём обычном видосике, но тут случился казус - Мизулина увидела трусы Бузовой, и понеслось говно по трубам, сука! Черт возьми, я не люблю деревенскую дуру Бузову, не слушаю её бездарных песнопений и не смотрю прочие "культурные мероприятия" с её участием, но что не так с её трусами на концерте-то? Только то, что концерт был в мертворожденный день з.