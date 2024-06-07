Чота ржу - еще одна представительница из культур-мультур ЛОМ "не в ту дверь вошла"! Скандал раздувается вокруг трусов Бузовой, кои вроде как глубоко оскорбили общественность! Бузова выступала на концерте как-то связанном с идиотским "днём защиты детей" в своём обычном видосике, но тут случился казус - Мизулина увидела трусы Бузовой, и понеслось говно по трубам, сука! Черт возьми, я не люблю деревенскую дуру Бузову, не слушаю её бездарных песнопений и не смотрю прочие "культурные мероприятия" с её участием, но что не так с её трусами на концерте-то? Только то, что концерт был в мертворожденный день з.
Про кожАные трусы Бузовой и помощь бойцам СВО
Комментарии
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Иван Агеев
Саня всегда прав, а на трусах он вообще собаку сьел😀
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5 час.
Александр Симаков
Я тут кое-что накопал об этом "концерте". Это не концерт Бузовой для "детей", это был ежегодный фестиваль VK Fest. Кроме Бузовой там выступали Клава Кока, группа "Звери" и другие. Фестиваль проходил в парке "Ватан", присутсвовало около 13 тысяч зрителей. Вход в парк - платный, были возрастные ограничения для зрителей: дети до 12 лет пропускались только в сопровождении взрослых. Фейк о "трусах Бузовой" на концерте для детей только подтверждает мою версию в предыдущем комментарии: активно "мочат" патриотов, не гнушаясь фейками и враньем.
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5 час.
Александр Симаков
Ваня, Бузова и не в трусах там выступала. Фото в статье и распространяемые в интернете с другого её концерта. Вот скрин-шот её выступления, о котором столько шума: она В ПЛАТЬЕ!
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5 час.
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