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Наука и Техника

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Почему Oppo K15 заставил меня забыть о пауэрбанке: опыт использования смартфона с батареей 8000 мА·ч

Почему Oppo K15 заставил меня забыть о пауэрбанке: опыт использования смартфона с батареей 8000 мА·ч

Последние пару лет я наблюдала странную тенденцию: производители смартфонов гонятся за миллиметрами толщины и граммами веса, но при этом словно забывают, что мы живём в мире, где доступ к розетке есть не всегда.

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