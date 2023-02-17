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За «МЮ» катарский шейх предложил 4,5 млрд евро. Глейзеры хотели 5 млрд фунтов

Стало известно, сколько Шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани предложил за «МЮ». По сведениям журналиста L’Equipe Лоика Танзи, речь идет о 4,5 млрд евро.

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