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Еврокомиссар Ленарчич: Молдавия получит от ЕС €10 млн для помощи беженцам с Украины

Еврокомиссар Ленарчич: Молдавия получит от ЕС €10 млн для помощи беженцам с Украины

Комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич заявил президенту Молдавии Майе Санду о готовности ЕС передать Кишинёву €10 млн для поддержки украинских беженцев.

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