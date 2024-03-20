Уже и карты рисуют... итак, что, кого и куда может отправить Макарон?

L

Lyudmila

Да западных вояк и так там достаточно, по моему уже весь Запад отметился. Они давно уже вступили с нами в противостояние, только озвучить пока боятся. Но в принципе они такие же смертные из мяса и костей что и хохлы, только еще более трусливые, пытаются попасть не на передовую а в заград отряды. Ничего, когда их хорошенько накроет, побегут как миленькие, тот кто конечно жив останется. И кто вернется домой, Макрошу разорвут на куски за то что отправил их на убой. И бицепсы ему нужны будут чтоб отбиваться пока по голове не настучат, пусть тренируется.