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Уже и карты рисуют... итак, что, кого и куда может отправить Макарон?

Уже и карты рисуют... итак, что, кого и куда может отправить Макарон?

Политнавигатор Франция вводит войска на Украину. Мир на грани Третьей мировой Глава СВР Сергей Нарышкин сообщил во вторник, что Эммануэль Макрон, вопреки публичным заявлениям, всё же готовит около двух тысяч военнослужащих для тайной переброски на Украину.

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Комментарии
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Аркадий Цыганов
У Макрона пригорает с олимпиадой. Вот он и мечется в поисках выхода. Америкосам сейчас никакая провокация не нужна.
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5 час.
Владимир Алтайцев
единственный  вывод  из  этих потуг  Макрона  и Запада  - они хотят  гибели  цивилизации на  Земле.
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3 час.
L
Lyudmila
Да западных вояк и так там достаточно, по моему уже весь Запад отметился. Они давно уже вступили с нами в противостояние, только озвучить пока боятся. Но в принципе они такие же смертные из мяса и костей что и хохлы, только еще более трусливые, пытаются попасть не на передовую а в заград отряды. Ничего, когда их хорошенько накроет, побегут как миленькие, тот кто конечно жив останется. И кто вернется домой, Макрошу разорвут на куски за то что отправил их на убой. И бицепсы ему нужны будут чтоб отбиваться пока по голове не настучат, пусть тренируется.
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2 час.

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